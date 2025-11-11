Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Casa Marinera de Portonovo acogerá un taller sobre manga

REDACCIÓN

Sanxenxo

La Casa Mariñeira de Don Fernando acogerá el próximo 22 de noviembre, de 11.00 a 13.00 horas, el taller ‘¿Cómo se hace un manga?’. La actividad se incluye en el ciclo Xuventude en Viñetas, promovido por la Diputación de Pontevedra, a través del Servicio de Xuventude e Reto Demográfico, es gratuita y con plazas limitadas. El hilo conductor será la vida en la provincia.

