La Casa Marinera de Portonovo acogerá un taller sobre manga

La Casa Mariñeira de Don Fernando acogerá el próximo 22 de noviembre, de 11.00 a 13.00 horas, el taller ‘¿Cómo se hace un manga?’. La actividad se incluye en el ciclo Xuventude en Viñetas, promovido por la Diputación de Pontevedra, a través del Servicio de Xuventude e Reto Demográfico, es gratuita y con plazas limitadas. El hilo conductor será la vida en la provincia.