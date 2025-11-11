La Casa Marinera de Portonovo acogerá un taller sobre manga
REDACCIÓN
Sanxenxo
La Casa Mariñeira de Don Fernando acogerá el próximo 22 de noviembre, de 11.00 a 13.00 horas, el taller ‘¿Cómo se hace un manga?’. La actividad se incluye en el ciclo Xuventude en Viñetas, promovido por la Diputación de Pontevedra, a través del Servicio de Xuventude e Reto Demográfico, es gratuita y con plazas limitadas. El hilo conductor será la vida en la provincia.
- Condenado un supermercado de Pontevedra por vaciar la taquilla de una trabajadora mientras estaba de baja
- Juan Carlos I no podrá competir en Sanxenxo: el 'Bribón' queda «varado» en Gijón
- El primer día de huelga en Ence paraliza la factoría y la empresa dice que «perjudicará a todos»
- Muere «Pepín» Odriozola, el héroe que hizo soñar al Pontevedra
- La pontevedresa Adelina Sanmartín cumple 101 años con ocho hijos, 25 nietos y siete bisnietos
- Ence plantea 39 prejubilaciones y bajas incentivadas en su planta de Pontevedra
- La vivienda en Sanxenxo casi duplica a la ciudad y es diez veces más cara que en Campo Lameiro
- Más de 800 personas en la marcha contra la ELA entre Arcade y Pontevedra