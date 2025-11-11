Cancelado el homenaje a los pontevedreses fusilados

A causa de las previsiones meteorológicas adversas a lo largo de la tarde de mañana, el Concello anuncia la cancelación del homenaje a los pontevedreses fusilados el doce de noviembre del año 1936.

Este acto, que se viene celebrando desde hace años, «es una de las muestras públicas por parte de la administración local, a la hora de defender los valores republicanos y democráticos junto a los derechos de Galicia», enuncian desde el Concello.

El evento no se adelantará, queda suspendido, aunque el Concello sí que dejará sobre la escultura urbana ubicada en la pasarela doce de noviembre una ofrenda floral.

El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, recuerda que «el doce de noviembre es una fecha funesta, una jornada marcada en el calendario como el día en el que diez hombres buenos y generosos fueron asesinados por el fascismo con unas balas cargadas de odio y sin razón».

Lores añade que «Pontevedra es una ciudad con memoria, ya hace más de dos décadas que trabajamos en la idea de cuidar el legado de aquellos que no están. Es un deber ético y político que no puede ser ocultado ni minimizado».

Los homenajeados cada año son los médicos Amancio Caamaño, Telmo Bernárdez y Luis Poza; los maestros Paulo Novás, Germán Adrio y Benigno Rey; el editor Ramito Paz; el abogado José Adrio; el periodista Victor Casas y el capitán Juan Rico.