El campus pone en marcha su primer instituto de investigación

El Instituto de Investigación en Ciencias do Deporte (Cidega) inicia su actividad con la constitución de su junta directiva y el nombramiento del catedrático Carlos Lago como director comisario. También han aprobado el nombramiento de Marián Fernández como secretaria comisaria del primer instituto de investigación del campus pontevedrés.

Otra de las cuestiones aprobadas trata el acrónimo del organismo. Pasará a denominarse Cidega, ya que Incide, el término inicialmente propuesto, «ya está registrado», informan. Con todo, se puso en marcha el primer proceso de incorporación de personal al que ya es el quinto instituto de investigación de la UVigo. Su sede, en la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, alberga el inicio de la actividad de los doce investigadores.

Aunque quieren «crecer rápido» tras la constitución de su junta directiva aprobada por parte del Claustro, el Consello de Goberno y el Consello Social de la Universidade, con «personal de la UVigo, otros investigadores de Galicia, del resto de España y de otras partes del mundo», que podrían sumarse como colaboradores.

Como apunta Lago, el instituto nace como un paraguas que «permite coordinar el trabajo de los diferentes grupos de investigación vinculados al deporte», a lo que añade que «nos va a permitir ser más competitivos».

Cidega busca «contribuir a los retos de la práctica de actividades deportivas», según recoge su memoria. Por ello, se definen las siguientes once líneas de investigación: «el análisis del efecto de la carga de entrenamiento y competición en deportistas de élite, el ejercicio físico en personas mayores y en poblaciones especiales, el rendimiento deportivo a través de la metodología observacional, la evaluación de la competencia motriz, la epidemiología de la actividad física y salud pública, el entrenamiento y el análisis del rendimiento en deportes colectivos, las emergencias en la actividad física y en el deporte, la praxis docente en estas áreas y la economía del deporte».

En la reunión presidida por el rector, Manuel Reigosa, en la que participó también la vicerrectora de Investigación, Transferencia e Innovación, Belén Rubio, se aprobó la constitución de una junta directiva, integrada por el rector; el director y secretaria de comisarios; Alba Cuba, como representante de los investigadores vinculados; Luis Pita, en representación del personal no investigador vinculado; y un portavoz del Consello Social de la Universidad y otro de una institución pública o privada que contribuya a la financiación del Cidega. Estos dos últimos todavía están pendientes de nombramiento. Además, también se aprobó la composición del comité asesor, integrado por seis catedráticos, «buena parte de ellos presentes en el ranking de Stanford de los investigadores del deporte más citados de todo el mundo», resaltó Carlos Lago.

Lo integran Miguel Gómez, de la Universidad Politécnica de Madrid; Jaime Sampaio, de la Universidad de Tras-Os-Montes e Alto Douro; Jonatan Ruiz y Perla Moreno, de la Universidad de Granada; y Ruth Jiménez, de la Universidad de Extremadura.

Entre sus funciones, explica Lago, se encuentran las de «asesorar y orientar al instituto en la estrategia y planificación de sus acciones», la elaboración de «informes y propuestas» y «ayudar a la junta directiva en la evaluación de la investigación».

A estos dos órganos se sumará en un futuro cercano la comisión científica del Cidega, cuya creación «vendrá derivada de la aprobación del reglamento de régimen interno del instituto», adelantan. La propuesta es que esté integrado por los doce investigadores promotores.