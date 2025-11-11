El uso del autobús urbano y a Marín sube un 53% en dos años: 4.600 usuarios al día

Cada día es habitual ver largas colas de usuarios en la marquesina de la plaza de Galicia para tomar alguno de los autobuses de las dos lineas urbanas y, sobre todo, la que enlaza con Marín cada 20-30 minutos. Estos tres recorridos han experimentado en los dos últimos años un llamativo crecimiento, en especial gracias a las bonificaciones para determinadas franjas de edad y los descuentos en función del número de viajes.

De este modo, estas tres líneas tienen un uso diario de alrededor de 4.600 viajeros, un 53% más que hace do años. De ellos 2.35o corresponden al bus urbano y los 2.250 restantes utilizan cada día el enlace a Marín. Este último recorrido es el que experimenta el aumento más elevado, ya que ahora es usado por el doble de clientes que hace dos años, cuando apenas se subían a estos autobuses unas 1.100 personas diarias.

Este espectacular aumento de la demanda ha trastocado la prestación del servicio y los refuerzos que anuncia la Xunta no parecen suficientes, lo que genera numerosas quejas entre los viajeros. Denuncian que en ocasiones el vehículo se llena y no realiza las paradas estipuladas.

Estas quejas se extienden a otras líneas, como la que une Pontevedra y Marín con Vigo, que registra alrededor de 1.200 usuarios diarios y que, según sus clientes, necesitaría un refuerzo.

La demanda de las dos líneas del transporte urbano que atraviesan la ciudad cada día aumentó un 25% en los dos últimos años, al pasado de 1.900 a 2.350 viajeros. Este mapa de transporte urbano se implantó en octubre de 2021 . En 2022 se registraron 464.000 billetes de viajes con origen o destino en el municipio de Pontevedra. El crecimiento en los siguientes doce meses fue exponencial, de casi un 45%, de modo que en 2023 se contabilizaban 672.000 viajes. El pasado 2024 continuó, aunque más moderado, este incremento de la demanda, y las líneas con salida y origen en el concello registraron 808.000 billetes vendidos, un 20% más que en el ejercicio anterior. Por lo que respecta a este 2025, los datos contabilizados hasta el pasado mes de septiembre referían 628.000 viajes, por lo que se estima que al final de año se rondarán los 840.000.

La inmensa mayoría de este crecimiento hace referencia a las circulares, especialmente a la Linea 2, es decir la que conecta con el hospital Montecelo. Alrededor del 60% de la demanda de buses urbanos se concentra en este servicio, con salida en la plaza de Galicia y que continúa por la estación, San Mauro y Mourente hasta la calle Alemania, en Monte Porreiro.

Durante el pasado año cerca de 316.000 viajeros hicieron uso de estos buses para llegar a Montecelo, un 20,7% más que en 2023, según datos de la Xunta sobre estas concesiones que gestiona la empresa Autocares Rías Baixas.

La Línea 1 es la segunda más demandada. También parte por la Praza de Galicia para continuar por Orillamar y concluir en Monte Porreiro. Durante el pasado año registró 208.685 billetes vendidos, un 16,8% más que en 2023. La fracción de los viajeros que no cuentan con tarjeta de abono o descuento no llega al 10%.

Posible ampliación tras la apertura de Montecelo

La creación de más líneas, o el refuerzo de las actuales, en el autobús urbano en Pontevedra discurre en paralelo al calendario del futuro hospital único de Montecelo. Con la linea que acude a esas instalaciones como la más utilizada, el Concello decidirá la mejora de ese servicio y el aumento de la demanda así lo aconseja. Y todo apunta a que será así. Aún sin una fecha exacta para poner en servicio el Gran Montecelo, el gobierno local admite que el uso de estos autobuses «crece cada día» pero prefiere mantener la prudencia hasta que se abre el Gran Montecelo. «Una vez que entre en servicio, se analizará la demanda y se decidirá», señalaba en su día el concejal de Infraestruturas, César Mosquera, si bien da por hecho que a lo largo de 2026 sí habrá que tomar medidas de refuerzo.El convenio entre el Concello de Pontevedra y la Xunta contempla bonificaciones por el pago con las Tarxetas de Mobilidade de Galicia, Xente Nova y Tarifa 65+. De hecho, desde la Consellería de Presidencia se destaca que la introducción de la bonificación del 50% en el precio de las tarifas propició un aumento de un 60% en la demanda en todas las líneas.