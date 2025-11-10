Vivenda busca suelo para más pisos públicos en Pontevedra al no ceder la demanda: 1.385 familias

Hace apenas un par de años, el barrio de Valdecorvos estafa formado por un entramado de parcelas vacías a la espera de promotores de viviendas. Pero el plan de la Xunta de intensificar la ejecución de pisos públicos ha acabado por agotar en un tiempo récord el suelo disponible en esta zona. Con las tres parcelas que ya eran de titularidad autonómica y otra cedida por el Concello, la Consellería de Vivenda tiene en ejecución o en proyecto 236 pisos públicos en Valdecorvos, a los que se deben los 53 previstos en la calle Ernestina Otero (Tafisa) y 11 en As Devesas (A Parda). En Valdecorvos está en ejecución un bloque de 74 inmuebles, a punto de ser adjudicadas las obras de otro de 56, el licitación un tercero de 48 y en proyecto uno más de 54, más la reconversión de unos bajos en cuatro pisos más.

Son, en total, 300 viviendas de promoción pública (VPP) las que están en marcha en la ciudad, una elevada actividad para un municipio de 85.000 habitantes. Pero es que Pontevedra es una de las urbes gallegas con una demanda más elevada. A día de hoy son 1.385 las familias inscritas en el registro oficial de demandantes, solo por detrás de los 5.491 de Vigo o los 2.955 de A Coruña, urbes que triplican la población a orillas del Lérez. En Lugo son 1.357, otras 1.034 en Santiago, 720 en Ourense y apenas 510 en Ferrol.

De este modo, los planes de la Xunta solo cubrirían el 22% de la demanda actual y la disponibilidad de suelo es muy escasa. Por eso, la Xunta ya insta a localizar en el municipio más terrenos en los que levantar nuevas VPP. Por el momento, la consellería tramita un proyecto para urbanizar más de 20 hectáreas entre O Marco y San Mauro, pero es un proyecto a medio-largo plazo, ya que no se espera que haya obras antes de 2028.

El Concello ya ha cedido a la Xunta al menos tres parcelas, en Valdecorvos, Tafisa y A Parda, pero dispone de al menos otras tres, ofrecidas en su día, pero descartadas inicialmente. Se ubican en la Rúa da Barca con unos 735 metros cuadrados edificables, en la calle Amado Carballo, con 1.000 m2 de edificabilidad, en la Unidad de Actuación UA 18, y en Poza dos Canos, con 1.000 m2 de edificabilidad. Incluso podría haber otra en la Finca do Teucro si se desarrolla esta iniciativa a cargo de la Sareb.

Pero hay otras opciones que la Xunta ya analizó en su día, cuando buscaba suelo residencial y acabó decantándose por el de San Mauro. Llegó a manejar hasta diez ubicaciones posibles para este proyecto. Dos de ellos se localizan en Mourente, en las inmediaciones del complejo del Mercantil, y otro en la zona de A Gándara, colindante con las marismas de Alba. Los terrenos de Valdecorvos también se analizaron, pero se optó por su desarrollo inmediato y directo.

Otras tres opciones se ubicaban en el entorno de Mollavao-Estrigueiras, a ambos lados de la autopista y un cuarto está en San Blas. Por último, se puso sobre la mesa una zona en las proximidades del cruce de O Marco, colindante con la finalmente elegida, pero mucho más pequeña.

En concreto, el suelo que quiere urbanizar la Xunta en Pontevedra tendrá capacidad para aproximadamente 2.040 viviendas. El cronograma que apunta a iniciar las obras de urbanización en 2028. La previsión de la Xunta es aprobar el proyecto en verano de 2026 e iniciar a continuación el proceso de expropiaciones, entre ese año y 2027. El proyecto de urbanización, según este cronograma, se redactarían entre febrero y noviembre de 2026 y las obras de urbanización comenzarán en 2028.

En agosto pasado se aprobaba la delimitación del ámbito de actuación «que será objeto de transformación urbanística» para esas futuras 2.040 viviendas. Este amplio programa residencial a largo plazo se sustenta en la «necesidad urgente de suelo residencial» para «la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública» en Pontevedra, ciudad donde «existe una fuerte demanda social demostrada por datos objetivos».

Esos datos objetivos proceden del Rexistro de Demandantes de la Xunta, un documento que revela que Pontevedra es la urbe gallega donde más creció esta demanda en el último año, un 58%, al pasar de 970 en diciembre de 2024 a los 1.535 anotados ahora. Esta cifra incluye a los solicitantes de VPP y de otras viviendas protegidas. Está por encima de las demás ciudades: 41% en Santiago 30% en Lugo, 25% en Vigo, el 23% en Ferrol, 21% en Ourense y apenas el 7% en A Coruña.