La UNED de Pontevedra celebra hoy los 50 años de trayectoria de Antón Sobral

La UNED de Pontevedra acoge hoy a las 19.00 horas, un acto de homenaje al artista Antón Sobral, que reúne a representantes del mundo de la cultura, la educación, las artes y la sociedad gallega para celebrar el 50 aniversario de su trayectoria creativa. El acto cuenta con intervenciones institucionales y testimonios de artistas y amigos y culminará con una actuación musical del gaitero y flautista Óscar Ibáñez. También se presenta el catálogo conmemorativo «Sobral. 50 años creando», una selección de obras, textos y reflexiones.