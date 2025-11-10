La toxina amenaza con el cierre cautelar a los bancos marisqueros del fondo de la ría
N. D.
El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) mantiene cerrados desde el pasado 24 de octubre todos los polígonos de bateas de mejillón de la ría de Pontevedra, y la presencia de la toxina amenaza ya a los bancos marisqueros. El Intecmar ya decretó el sábado la clausura cautelar de algunas zonas de la ría, próximas a Bueu y Ons, pero no se descarta que avance hacia el fondo de la ría. No son extraños estos episodios en esta época del año, si bien el sector confía en que haya pasado para la campaña de navidad.
En la ría de Vigo también ha cierre casi total de las bateas y de las zonas marisqueras próximas a Rande. En estas rías, la Cofradía Pedra da Oliveira de Vilaboa ha realizado una siembra de almeja en la playa de Cobas comprada gracias al convenio de colaboración entre la cofradía y el Concello de Vilaboa.
