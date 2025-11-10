La temporada de eventos se reinventa

El pasado mes de octubre en el Pazo da Buzaca, un local de referencia en Galicia encabezado por el chef dos estrellas Michelin Pepe Vieira, no ha habido solo fin de semana libre. «En todos hemos tenido bodas», constata Carla Martínez Iglesias, responsable de eventos.

Explica que «se llevan las bodas de invierno, que tienen otro tipo de encanto, otro tipo de paisaje y colores, una alternativa que están buscando cada vez más los novios», que valoran la calidad de un escenario otoñal o de invierno para celebrar con su familia y amigos.

También cambia la dimensión de los eventos. En general, se trata de bodas de un formato «más mediano», señala la responsable de eventos de este pazo ubicado en Moraña, «en verano se celebran los enlaces a los que todos estamos más acostumbrados», con decenas de invitados, y en estas fechas y las de invierno sus protagonistas «buscan otro tipo de encanto. Nos centramos más en el interior de los espacios, en otro tipo de vestidos y trajes… Creo que los que eligen otoño e invierno buscan alejarse un poco de la estética de la típica boda de verano», persiguiendo una celebración más íntima y personal.

Otro atractivo es la suculenta gastronomía del otoño gallego. Carla Martínez señala en este punto que «en nuestro caso los menús no se modifican mucho porque al final tienes que cerrarlos independientemente de la de la época del año. Pero sí que evidentemente se buscan otras cosas, en invierno no voy a sugerir un salpicón de bogavante, sino platos más calientes» y en general productos de temporada.

No menos tirón tiene la Navidad. «Las bodas de invierno suelen gustar mucho», señala en el este punto la profesional, «nosotros por ejemplo tenemos una el 6 de diciembre» y varios establecimientos de la comarca confirman asimismo las reservas para enlaces en las semanas siguientes, incluso en Fin de Año.

Todo está cambiando, refiere la especialista, tanto por la búsqueda de esos escenarios diferentes «como también por los precios, que suelen estar más económicos en invierno. Hay mucha gente que prefiere casarse en estas fechas»

Con las bodas, los que sí se mantienen en las Navidades son «eventos que siempre están muy marcados, por ejemplo ahora entramos ya en cenas de empresa», en general celebraciones «que siguen teniendo un patrón»

La Finca Acolá cumple un año. María Aller Sartier encabeza este proyecto dedicado a eventos cuya acogida ha sido «muy buena», constata, con una elevada demanda en todos los meses. «Trabajamos sobre todo cumpleaños y otras celebraciones, como fiestas, más que bodas, pero notamos que las peticiones son constantes todos los meses, siempre hay algo, periodos con todo completo y otros con alguna jornada libre, pero generalmente está todo ocupado», señala la responsable de este espacio ubicado en la parroquia de Mourente.

En su caso la propuesta se centra en el alquiler de la finca, con una zona interior con dos salones, a las que se suma un jardín. Tiene capacidad para 70 personas, entrada accesible y extras como una cocina equipada, zona de cafetería etc.

Este cambio en la programación también se percibe en los negocios vinculados a los eventos, como las peluquerías. Es el caso de la firma que encabeza José Outeda, cuyas profesionales refieren desde este estudio de peinado ubicado en la calle Fernández Villaverde que la demanda para bodas ha dejado de concentrarse en los meses de primavera y verano.

También lo constata Cristian Trigo, al frente de Descaro Estudio Floral. «La temporada está totalmente desdibujada», explica, «igual antes estaba más circunscrita entre marzo e octubre, y ahora empezamos a tener eventos y ha finales de enero».

Él de hecho ya tiene varias bodas programadas para el próximo mes de diciembre. «No hay tantas como en verano, pero sí que tenemos, incluso antes de Nochebuena, tanto este año como ya el anterior».

Como en el caso de los menús, cambian ligeramente las peticiones que los clientes. «Justo antes de Navidad van solicitando un poco más centros navideños, igual con coníferas, algún toque más en rojo o lazos para un toque más tradicional; pero igualmente a la gente le gusta la flor, y siempre hay de todo».