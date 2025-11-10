La renaturalización urbana, a debate en las Tribunas Medioambientales RedeVerde

Pontevedra ha celebrado nuevas reuniones de sus Tribunas Medioambientales RedeVerde, un espacio de diálogo entre ciudadanos, expertos y colectivos sociales para elaborar un diagnóstico compartido sobre el futuro medioambiental de la ciudad y analizar la renaturalización urbana. Organizadas por el Concello en colaboración con la Fundación Biodiversidad y la Universidade da Coruña, estas jornadas combinaron mesas de trabajo, talleres y rutas por espacios naturales. Las jornadas contaron con la ponencia de Francisco Alberto Varela, de la Universidade da Coruña, quien presentó la estrategia de infraestructura verde como una herramienta clave para conectar los espacios naturales, promover la biodiversidad y adaptar la ciudad al cambio climático.