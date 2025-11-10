Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Promueven seis chalés adosados en Carballedo

La empresa Coviastec, que impulsó la futura residencia de mayores de Carballedo, promueve ahora seis chalés adosados en el mismo núcleo, frente a la Casa Consistorial, según informó el Concello de Cerdedo-Cotobade. Ocupará una parcela de 4.000 metros cuadrados y la inversión ronda el millón de euros.

