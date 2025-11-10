Promueven seis chalés adosados en Carballedo
La empresa Coviastec, que impulsó la futura residencia de mayores de Carballedo, promueve ahora seis chalés adosados en el mismo núcleo, frente a la Casa Consistorial, según informó el Concello de Cerdedo-Cotobade. Ocupará una parcela de 4.000 metros cuadrados y la inversión ronda el millón de euros.
