El PP propone los Bonos Pontedecompras! para el comercio pontevedrés

El presidente local y portavoz municipal del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, acompañado por los concejales Juan Manuel Muñoz y Silvia Crespo, ha presentado la iniciativa Bonos Pontedecompras! para impulsar la economía local y reforzar el apoyo al pequeño comercio de la ciudad.

La propuesta es similar a la aplicada en Santiago de Compostela o Vilagarcía de Arousa y estaría dirigido a todas las personas mayores de edad y empadronadas en la ciudad. Los establecimientos que se sumen a la iniciativa deberán cumplir una serie de requisitos, !con el objetivo fundamental de excluir a grandes superficies y concentrar el impacto económico en el comercio de proximidad, la hostelería, el Mercado de Abastos y los autónomos de Pontevedra", según Domínguez.

La dotación presupuestaria para esta iniciativa municipal alcanzaría los 800.000 euros, divididos en dos anualidades semestrales de 400.000 euros para lanzar al mercado los meses de mayo y noviembre. Además, cada persona podrá solicitar hasta tres bonos de 50 euros por campaña, cofinanciados al 40% por el Concello y al 60% por el beneficiario para incentivar las compras antes de la campaña de Navidad y las rebajas del verano.

Domínguez ha planteado esta iniciativa como un complemento a los Bonos Activa Comercio de la Xunta de Galicia y anuncia que lo incorporará a su programa de gobierno para el año 2027.

La concejala Silvia Crespo ha destacado las ventajas para el pequeño autónomo de la ciudad, y también para los pequeños comerciantes de los barrios y de las 15 parroquias del rural pontevedrés que se beneficiarían de una iniciativa que pretende llegar al máximo número posible de negocios. “Los Bonos Pontedecompras! acercarían al consumidor al comercio, proporcionarían liquidez inmediata, aumentarían el valor del ticket medio y todo sin burocracia”, ha destacado antes de señalar que “el beneficio es incuestionable al contar con una subvención municipal de hasta 60 euros para gastar 150 euros en cada campaña”.

“Es un bono municipalista, una inversión inteligente en la ciudad del futuro y, además, con un calendario adaptado a la realidad comercial de Pontevedra, que permitiría desestacionalizar el sector y movilizar un retorno aproximado de hasta 2 millones de euros en el comercio de proximidad”, ha concluido.