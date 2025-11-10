La playa del río Lérez no mejora sus aguas: calidad «insuficiente» en la temporada de baño de 2026

La temporada de baño en las playas marítimas y fluviales de Galicia aún queda lejos, pero la Consellería de Sanidade acaba de publicar su informe de calidad para la campaña de 2026 y que se basa en los resultados de cientos de análisis realizados entre mayo y septiembre pasados en todas estas zonas de baño.

Son 52 los arenales, tanto en la costa como en el interior los que forman parte de este programa y los resultados divulgados por Sanidade reflejan que 46 de ellos cuentan con una calidad «excelente» del agua de baño. Son dos menos que en el ejercicio anterior, ya que descienden de categoría, a calidad «buena», las playas de Lourido y Padrón, en el municipio de Poio.

En cambio, la de Loira, en Marín, registra el proceso contrario. Asciende de «buena» a «excelente», el mismo nivel que registran las demás playas de este municipio: Portocelo, Mogor, Aguete y O Santo. De este modo, el Concello podría aspirar a recuperar la bandera azul en Loira, que no pudo lucir el pasado año.

Con el «descenso» de Lourido y Padrón, las playas con la nota «buena» pasan de dos a cuatro, ya que seguirán el próximo año en esa categoría las zonas de baño de Raxó, también en Poio, y la fluvial de Pozo Negro, en Cerdedo-Cotobade.

Ninguna de las playas aparece en el apartado «suficiente», el menor de los aprobados, pero sí hay dos que vuelven a suspender, igual que en 2025. Una de ellas es la playa del río Lérez, en Pontevedra, que un año más tendrá que exponer un cartel en el que se desaconseja el baño, pese a que el pasado año apenas se registró u episodio contaminante, menos que en otros puntos con más incidentes y mejor valorados. La otra es la de Nanín, en Sanxenxo, que durante años estuvo fuera de los análisis por su alta contaminación pero ahora sí aparece, aunque con una calidad «insuficiente». En este municipio turístico, Sanidade analiza las aguas de otras veinte playas, todas ellas con una nota de «excelente». En cambio, también alberga el único arenal de la comarca con «prohibición permanente de baño». Se trata de la de A Carabuxeira, objeto de una constante degradación, con pérdidas de arena y casos de vertidos pese a las obras de regeneración que se anuncian desde hace años.

Las playas de Sanxenxo con la máxima nota son A Lanzada, A Lapa, Nosa Señora, Agra, Areas derecha e izquierda, Areas Gordas, Baltar, Bascuas, Canelas, Caneliñas, Espiñeiro, Foxos, Major, Montalvo, Pampaído, Panadeira, Paxariñas, Pragueira y Silgar.

En Poio son las de A Canteira, Covelo, Sinás, Cabeceira, Campelo, Chancelas, Chancelas pequena, Fontemaior, Laño, Ouriceira y Xiorto.

En el interior, A Calzada, en Ponte Caldelas, y el Verdugo, en A Lama, repiten la calidad «excelente» al igual que otras cuatro de Cerdedo-Cotobade: Carballedo, Xesteira, Viascón y Calvelo. En la desembocadura del río Verdugo, la playa de Ponte Sampaio conserva la máxima nota, al igual que las tres de Vilaboa, en la ría de Vigo: Areeiro, Deilán y Forno do Cal.