Novos obradoiros de formación tecnolóxica
A Deputación organiza esta semana catro novos obradoiros de capacitación tecnolóxica ao abeiro da Rede SmartPeme+. As accións, en formato telemático (todas elas requiren inscrición previa), celebraranse do luns 10 ao xoves 13 de novembro e afondarán en cuestións como as redes sociais, o márketing dixital, o deseño 3D.
