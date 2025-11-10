Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Novos obradoiros de formación tecnolóxica

A Deputación organiza esta semana catro novos obradoiros de capacitación tecnolóxica ao abeiro da Rede SmartPeme+. As accións, en formato telemático (todas elas requiren inscrición previa), celebraranse do luns 10 ao xoves 13 de novembro e afondarán en cuestións como as redes sociais, o márketing dixital, o deseño 3D.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents