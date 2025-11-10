Varios jabalíes mueren atropellados al irrumpir en la vía rápida de Sanxenxo
Ocurrió ya de noche cerca de la salida hacia Portonovo
N. D.
La vía rápida entre Sanxenxo y A Lanzada ha sido esta tarde-noche escenario de un accidente circulatorio en el que han muerto varios jabalíes que irrumpieron en la calzada. Los testigos hablan de cinco animales atropellados por diversos coches que transitaban por ese tramo.
Ocurrió sobre las 20.30 horas, cuando ya era de noche y la visibilidad era muy escasa. El accidente, en el que aparentemente no se han registrado heridos de consideración, ocurría a unos 500 metros de la salida de la vía rápida hacia Portonovo por la EP-9206, en dirección a A Lanzada.
Los testigos apuntan a que estarían involucrados entre cinco y seis vehículos, algunos de los cuales se pararon en la calzada.
Los cuerpos de los jabalíes quedaron sobre el asfalto y fueron señalizados con conos.
