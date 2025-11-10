Foro Empresa Pontevedra ultima su «Observatorio Económico del área y la ría»
REDACCIÓN
Foro Empresa Pontevedra ultima su «Observatorio Económico del Área y Ría de Pontevedra» y el SIET una nueva herramienta integrada, basada en la IA, calificada «de alto valor» y «muy útil», que permite acceder desde un único punto a un gran volumen de información oficial, pública y actualizada sobre el entorno socioeconómico de Pontevedra y su área de influencia. Se presentará oficialmente el 12 de diciembre tras su diseño y desarrollo por la consultora Eosa con financiación en parte del Plan Social de Ence.
Integra a los municipios de Pontevedra, Marín, Bueu, Poio, Sanxenxo, Vilaboa, Ponte Caldelas, Cerdedo-Cotobade, Campo Lameiro, Barro y Meis y su objetivo es «ofrecer un espacio de análisis económico para facilitar información de interés concreta, real y continuamente actualizada. Una información destinada a asociados, empresas, profesionales, colectivos empresariales, asociaciones y ciudadanía en general, que servirá como base para la toma de decisiones en el ámbito socioeconómico y la identificación de oportunidades de negocio para el desarrollo de proyectos tractores en tres áreas de especialización predefinidas como son la Economía Azul, Economía Verde y Economía de Servicios y Comercio».
