La Filarmónica ofrece hoy música de Bach

La Sociedad Filarmónica de Pontevedra ofrece hoy a sus socios un concierto del clavecinista Diego Ares, que interpretará las Variaciones Goldberg, de Juan Sebastian Bach. Es en el Teatro Principal, a las 20.30 horas. Diego Ares se ha consolidado como uno de los clavecinistas más influyentes de su generación. Ha impartido clases en la Schola Cantorum Basiliensis (Suiza), la Universidad de Música de Bucarest (Rumanía), y la Chopin de Varsovia (Polonia).