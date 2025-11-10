«Todo dicho», el corto pontevedrés que acumula 22 selecciones en festivales

Como una comedia western que critica la masculinidad clásica, Nel González, estudiante de la Facultade de Comunicación de la UVigo, ha presentado su cortometraje «Todo dicho», premiado en el X Festival Internacional Escolar e Universitário das Artes Audiovisuais eMove.

El alumno de Comunicación Audiovisual recibirá el reconocimiento en la gala de premios, que se celebrará el próximo 22 de noviembre en el Palau de la Música de Valencia.

«El reconocimiento al trabajo siempre es una gran alegría», reconoce González sobre una obra que nació cómo «una excusa para poder aprender más durante el verano». Tras ver «El bueno, el feo y el malo» de Sergio Leone, con escenas en Burgos, se dio cuenta de que León, donde veranea «tiene un paisaje similar», lo que fue la mecha para encender su proyecto.

Se trata de una «crítica a la masculinidad clásica», partiendo del western para dar forma a una parodia de la «actitud del cowboy arquetípico», en un falso documental, en el que dos vaqueros son entrevistados por separado antes del enfrentamiento.

«Todo dicho» suma 22 selecciones en festivales a día de hoy, principalmente nacionales, pero también ha llegado a Guatemala, Inglaterra, India y Colombia.