Datas finais da mostra no Palacete das Mendoza

A exposición «12 pinturas e 12 poemas visuais”, de Xoan Cerviño, pecha o próximo domingo na sala de exposicións da sede de Turismo Rías Baixas do Palacete das Mendoza. Os horarios de visita son os seguintes: de luns a venres de 8.00 a 20.00 horas, os sábados de 10.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 19.00 horas, e os domingos e festivos de 10.00 a 14.00 horas.

