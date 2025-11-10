Datas finais da mostra no Palacete das Mendoza
A exposición «12 pinturas e 12 poemas visuais”, de Xoan Cerviño, pecha o próximo domingo na sala de exposicións da sede de Turismo Rías Baixas do Palacete das Mendoza. Os horarios de visita son os seguintes: de luns a venres de 8.00 a 20.00 horas, os sábados de 10.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 19.00 horas, e os domingos e festivos de 10.00 a 14.00 horas.
