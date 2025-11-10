Cuntis descubre los secretos culinarios de la castaña
En plena época de magostos, con castañas asadas al estilo tradicional, Cuntis optó este fin de semana por poner sobre la mesa una variante gastronómica con este producto como base. El chef Iván Méndez impartió una clase magistral alrededor de estos alimentos pero cocinados de una manera diferente. Risotto con Castaña y Revuelto de setas y Castaña y un Bizcocho con Castaña. Fue en la Casa do Médico con una treintena de asistentes.
