Cortan hoy un tramo de Conde de Bugallal para su asfaltado

Con las obras de soterramiento de la línea eléctrica entre Mourente y Ponte Sampaio aún en ejecución, el Concello anuncia obras de asfaltado en tramos que quedaron muy afectados por las zanjas. Así, a partir de hoy lunes se aborda la reposición de la capa de rodadura de la calle Conde de Bugallal, en el tramo comprendido entre Otero Pedrayo y cruce de O Marco.

Esta actuación obliga a cortar un carril, el de salida de la ciudad, pero la medida no afecta a la glorieta del cruce de O Marco.