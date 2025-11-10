Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cortan hoy un tramo de Conde de Bugallal para su asfaltado

REDACCIÓN

Pontevedra

Con las obras de soterramiento de la línea eléctrica entre Mourente y Ponte Sampaio aún en ejecución, el Concello anuncia obras de asfaltado en tramos que quedaron muy afectados por las zanjas. Así, a partir de hoy lunes se aborda la reposición de la capa de rodadura de la calle Conde de Bugallal, en el tramo comprendido entre Otero Pedrayo y cruce de O Marco.

Esta actuación obliga a cortar un carril, el de salida de la ciudad, pero la medida no afecta a la glorieta del cruce de O Marco.

