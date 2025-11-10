La Bonoloto deja en Pontevedra un premio de 41.407 euros
El boleto ganador se selló en el despacho receptor de Eduardo Pondal, 50
R. P.
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 9 de noviembre, ha estado formada por los números 8, 12, 14, 19, 25, 46. El número complementario es el 4 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.084.232,00 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.800.000,00 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que recibirán 41.407 euros, y que han sido validados en el Despacho Receptor número 87.170 de Pontevedra, situado en Eduardo Pondal, 50, en la Administración de Loterías número 12 de Toledo, situada en Comercio, 27; y en la número 1 de Montserrat (Valencia), situada en Avenida Jaime I, 22.
De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 107 boletos acertantes, que recibirán 580 euros.
De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.503 boletos acertantes, que recibirán 21 euros.
De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 79.200 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.
