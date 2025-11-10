Ángela Balado logra el oro europeo de taekwondo en Atenas

Ángela Balado del club deportivo Mat´s se proclamó campeona de Europa cadete de taekwondo en Atenas. La gallega hizo un campeonato espléndido venciendo en cuatro combates para alcanzar el título continental.

Frente a oponentes que la tenían más que estudiada, Balado fue fiel a su estilo a pesar de pasarlo mal en algunos momentos de la competición. Las dos primeras rondas eliminatorias y la semifinal, siguieron una línea parecida. Tanto la germana Prashant, como la griega Konstantinidou y la francesa Bagadi buscaron enfrentamientos de mucha movilidad, buscando el fallo de Ángela, para tratar de sorprenderla y llevar la ventaja en el marcador. Todas fueron superiores en el primer asalto, pero la mariñense, no perdió el control y se sobrepuso a sus rivales en los dos periodos posteriores.

En la gran final disputada ante la turca Eylul Duru Varlik, Balado supo frenar el alto ritmo de su rival, que comenzó, como el resto, adelantándose en el marcador. Sin embargo, a pesar de que el combate estuvo tremendamente ajustado, ganando por registros el primer asalto (3:3) y el segundo por tan solo un punto (4:3), la mariñense logró proclamarse campeona de Europa.

Este triunfo impulsó al combinado nacional hasta el segundo puesto por equipos en categoría femenina, gracias también al bronce de Ainara Piñeiro.

Nicolás Casas, del club pontevedrés Mace Sport, no tuvo tanta suerte, a pesar de que comenzó con una gran victoria ante lo francés Lonys Lemouddda, por 2 a 1. En segunda ronda, cayó ante el búlgaro Viktor Vangelov (2-0), que termiaría mordiendo el bronce europeo.