«Lo afrontas primero con miedo y después con valentía»

El Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra volvió a convertirse en el gran altavoz en la lucha contra la diabetes tipo 1 reuniendo a cientos de corredores durante la mañana de ayer.

La celebración de la XII edición de la Milla Solidaria Anedia Móvete pola Diabetes busca concienciar, visibilizar y dar apoyo a los que conviven con la enfermedad y a sus familias.

Algunos de los corredores que se pusieron las zapatillas para dejarse la piel en la pista padecen esta enfermedad. Muchos llevan prácticamente toda su vida conviviendo con ella. Sin embargo, existen casos tardíos que trastocan los planes de cualquiera.

Ana Oca, natural de Cuntis, fue diagnosticada de diabetes tipo 1 hace tres años. Con 47 ha hecho deporte desde siempre y, a pesar del «miedo que te da al principio, nunca he dejado de hacerlo».

«Nadie de mi familia lo tiene, soy la primera. Es algo totalmente nuevo para mí», confiesa Oca. Cuenta que mucha gente le dice que solo por un día no pasa nada, a lo que ella contesta «solo un día me muero», ya que las personas con este tipo de diabetes tienen el nivel de insulina prácticamente a cero, lo que propiciaría una visita de urgencia al hospital.

343 participantes se solidarizaron en el CGTD. / Rafa Vázquez

«Es un día de fiesta en el que intentamos acompañarles todos juntos», explica Mari Rego, de Anedia. Añade que «cuando te lo diagnostican de pequeño, estás arropado por toda tu familia y aprendes a convivir con ello», en contraposición con comenzar con la enfermedad en edad adulta.

«Muchas veces te sientes un poco sola y te da miedo tener que depender de alguien», garantiza Rego. Algo como salir y tomarte una copa «deja de ser algo normal y tienes que estar mucho más pendiente», lamenta Oca.

Según cuentan desde la Asociación de nenas, nenos e xente nova con diabetes de Galicia, «la fase inicial se prolonga durante los dos o tres primeros años», por lo que «no es un periodo de adaptación sencillo».

El deporte es una de las vías de rescate. Ana Oca hacía atletismo antes de ser diagnosticada. Ahora, continúa entrenando y realizando rutas por fuera de las pistas. «Simplemente tengo que aprender a saber si me está bajando o me estoy agotando», reflexiona.

Afirma tener mucha suerte con su pareja. «Es mi entrenador y siempre está encima de mí para ver cómo voy. Es más pesado él que el sensor», reconoce entre risas la corredora.

Tras su segunda participación en la milla solidaria, adelanta que volverá a vestirse de corto para la próxima edición del evento que se celebrará el año que viene en Pontevedra.

Desde las 10.30 horas hasta pasadas las dos de la tarde, 343 participantes corrieron por el óvalo pontevedrés divididos en 21 pruebas diferentes para disfrutar de una mañana de deporte y concienciación.