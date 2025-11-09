Xuventudes Socialistas apuesta desde la ciudad por la abolición de la prostitución

La abolición de la prostitución, los bulos sobre la emergencia climática y las herramientas para combatir la desinformación fueron ayer los principales ejes de la IV Escola de Outono de las Xuventudes Socialistas de Galicia (XSG), que reunió durante toda la jornada en el Pazo da Cultura de Pontevedra a numerosos militantes, así como a dirigentes del socialismo gallego como su secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro; la presidenta Carmela Silva; Xurxo Doval, secretario xeral de Xuventudes; David Regades, secretario provincial del PSdeG; la parlamentaria gallega Paloma Castro; Alberto Fraga, secretario local de XSG , Rihanna Currás, del PSdeG de Moaña, junto a Fernando Carrera, primer secretario del Partido Socialista de Catalunya en Badalona.