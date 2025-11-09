Suspendida la cita de hoy de Domingos do Principal

El espectáculo programado para hoy, tanto a las 12.00 como a las 18.30 horas dentro de los Domingos do Principal ha sido cancelado por problemas de salud de un miembro del elenco. El Concello tratará de reprogramar esta propuesta de comedia musical en un futuro. La plataforma de venta Ataquilla.com contactará con las personas compradoras para informarlas y efectuar el reembolso del importe correspondiente en los próximos días.