El Sergas ya destinó a equipar Montecelo 20,6 millones pero carece aún de fecha de apertura

Las obras del futuro hospital único de Pontevedra cumplen cuatro años y medio de ejecución desde su inicio oficial el 1 de mayo de 2021. En los últimos meses, el Sergas ya ha adjudicado al menos 20,6 millones en equipamientos médicos, quirúrgicos y de mobiliario, con una docena de contratos ya cerrados. No obstante, todavía tiene seis procesos, valorados en algo más de cinco millones de euros, pendientes de adjudicar, algunos de ellos iniciados en junio.

Con este panorama, la gerencia del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés carece aún de una fecha, ni fija ni aproximada, para la puesta en servicio del Novo Montecelo, denominación que eligió últimamente la Xunta para el complejo sanitario de Mourente. Se mantiene que será a lo largo de 2026, pero sin más precisiones. En unas recientes declaraciones a la Cadena Ser, el gerente, José Flores, admitía incluso que no habrá actividad sanitaria alguna en el Gran Montecelo este año, como sí se planificaba inicialmente.

El objetivo inicial de la Consellería de Sanidade era poner en servicio la parte de Medicina Nuclear en 2025, pero el ritmo de las obras en ese búnker y las dificultades para adjudicar algunas compras, por los recursos administrativos de las empresas aspirantes, impide cumplir esa meta. Los nuevos servicios de radioterapia y medicina nuclear en Pontevedra tienen prioridad para el Sergas ya que evitarán que los pacientes tengan que desplazarse a Vigo para ser tratados, sobre 500 al año. Pero aún habrá que esperar.

Entre los equipamientos ya adjudicados se encuentran un quirófano híbrido, ecógrafos y monitores, sistemas de esterilización y respiradores o la cocina y su distribución. Todo ello suma al menos 20,6 millones de euros. Pero aún no se ha cerrado la adquisición de material para el servicio de radiofísica, la radiología digital portátil, el almacenamiento automatizado de farmacia, la gestión de imagen para el bloque quirúrgico o las lavacuñas termodesinfectadoras. Incluso la compra del sistema de tratamiento de agua ostomizada quedó desierta.

Después de manejarse múltiples fechas para concluir la ejecución, la obra civil aún no ha terminado pero sí esta «muy avanzada». Sanidade explica que «una vez finalizada la obra de edificación, hace falta abordar un proceso muy complejo para la puesta en marcha del hospital, muchas pequeñas actuaciones que deben ser coordinadas. Se trata de hacer posible la puesta en servicio de muchos equipos concretos y de marcas diferentes que se van contratando, ya que cada una de ellas tiene sus especificidades. Esto será necesario coordinarlo y compaginarlo con las pruebas de los equipos instalados con la obra, como climatización, energía o telecomunicaciones». Es un proceso complejo que lleva al gerente, José Flores, a optar por la prudencia e incluso se declara «pesimista» con respecto a una próxima entrada en servicio del complejo.

El hospital único tendrá 720 camas (120 más que el actual) e incorpora Radioterapia, Medicina Nuclear y UCI Pediátrica, así como amplía el servicio de Urgencias, entre otras notables mejoras. Supondrá que las consultas del centro de especialidades de Mollavao se trasladen al nuevo edificio, mientras que el futuro del viejo Hospital Provincial sigue siendo incierto a día de hoy. El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés cuenta con una población aproximada de 300.000 personas.

Además del propio hospital, la Xunta tiene en marcha dos proyectos complementarios más: una nueva cafetería y un parking de pago de unas 900 plazas, una modalidad de cuotas que ha causado polémica en la ciudad. De hecho, hubo una campaña de recogida de firmas entre la ciudadanía para que el futuro aparcamiento sea gratuito, y hace unos días se celebró una protesta ante el propio complejo.

A la espera de las expropiaciones para el parking de pago de 900 plazas

Aunque Sanidade llegó a apuntar que este año se licitarían las obras del parking, lo cierto es que hasta el momento ni siquiera han comenzado las expropiaciones. Por el momento «se trabaja en la tramitación administrativa de la expropiación con el objetivo de licitar el contrato en los próximos meses», según el Sergas.El estacionamiento de pago se levantará en buena parte sobre uno de los seis ‘leiraparking’ existentes alrededor del hospital, las parcelas privadas cuyos dueños habilitaron hace años para albergar a muchos de los miles de coches que acuden a diario a esa zona de Mourente. Se trata de un solar de más de 11.000 metros cuadrados situado a un nivel inferior a la propia avenida.

En principio, los otros cinco ‘leiraparking’ seguirían operativos.No obstante, el Sergas precisa de más terrenos. Se estima que serán necesarios alrededor de 30.000 metros cuadrados, en cuya valoración ya se trabaja, sobre la base de las expropiaciones anteriores: la del suelo para el hospital único y la del vial perimetral. Estos dos casos supusieron un desembolso de 4,2 millones de euros. El presupuesto planteado por el Sergas para su estacionamiento es de unos 11 millones de euros y sus 892 plazas serían de pago mediante el siguiente reparto: gratuidad en la primera media hora y a partir de la segunda media hora tendría un coste fijo de 0,90 euros. A partir de la primera hora se propone una tarifa de un euro por hora para los visitantes del hospital. Los empleados del Sergas tendrían una tarifa de 30 euros al mes por usar este parking.