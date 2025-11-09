Pontevedra es el sexto concello que más acude a la Valedora: 430 quejas en 2024

Dificultades para conectar con el saneamiento municipal, retrasos en la evaluación de la dependencia, limpieza, comedores escolares pero, sobre todo, la atención sanitaria. Las quejas de los pontevedreses ante la Valedora do Pobo en 2024 se centraron en numerosos asuntos, hasta el punto de que la ciudad del Lérez vuelve a estar en los primeros puestos entre todos los concellos gallegos cuyos vecinos acuden a esta institución.

El pasado año fueron 430 expedientes, una media de 36 al mes, según la memoria de actividades que la Valedora, María Dolores Fernández Galiño, acaba de presentar en el Parlamento Gallego. Las quejas llegadas desde Pontevedra son la mitad que las formuladas en 2023 (cuando se pasó de 850), pero la ciudad sigue en puestos altos en Galicia. Fue el pasado año el sexto municipio con más reclamaciones, adelantado esta vez por O Carballiño y Sada (con 8.556 y 989 respectivamente por quejas masivas en un asunto concreto), y solo por detrás de otras tres ciudades: Santiago (1.206), Vigo (820) y A Coruña (635). En Ourense se llegó a 264, por delante de las 142 de Lugo y las 74 de Ferrol.

En el resto de la comarca pontevedresa se registraron 153 casos más, de modo que la capital concentra el 74% de todas las protestas entre los 14 municipios. Tras la capital aparece Marín, con 55, por delante de Poio, con 30, y Sanxenxo, con 17. En Caldas fueron 16 y otras 13 partieron de A Lama. La lista se completa con Barro (5), Ponte Caldelas (5), Cerdedo-Cotobade (3), Cuntis (3), Portas (2), Vilaboa (2) y Moraña (1). No hubo quejas desde Campo Lameiro.

La memoria de la Valedora referido a 2024 cita expresamente seis casos de reclamación por atención sanitaria, en casos de citas o consultas en Neurología, Reumatología o Rehabilitación, algunos de ellos con pacientes menores de edad.

También se cita el caso de una vecina que reclamó por unas obras que la dejaron sin servicio de saneamiento que sí tenía antes, o la queja colectiva de 130 reclamantes relativa al desacuerdo con el pago íntegro de la cuota de comedor escolar en el mes de septiembre en las escuelas infantiles de la red de Galiña Azul en la ciudad.

También se hace referencia a la denuncia por riesgo de desplome de un muro del monasterio de San Salvador de Lérez, «en particular en los tramos en los que el muro es más alto, en la zona de Fontaíña, contiguos a un camino estrecho y que se encuentran en estado ruinoso, donde ya se produjo algún desprendimiento de piedras». También alertaba del mal estado de las escaleras de acceso al atrio. El Concello abrió un expediente de Disciplina Urbanística.

Una segunda investigación de oficio por el vertedero ilegal de Mollavao

En 2022 la Valedora do Pobo abrió una investigación de oficio por la presencia de un vertedero ilegal en Mollavao, entre la calle Rosalía de Castro y la autovía de Marín. Y en 2024 volvió a activarse este asunto, también por iniciativa propia, ante las constantes quejas públicas de los vecinos., «sin ser atendidas por el Concello»Explica que «en la parcela que en su día fue depósito municipal de vehículos se acumula progresivamente basura y material doméstico de distinta naturaleza y en grandes cantidades».El Concello contestó en 2022 que «se inspeccionó la parcela y se verificó que se trataba de un terreno de titularidad privada», por lo que se «dio trámite de audiencia previo a la orden de ejecución para proceder a la limpieza y retirada de residuos».Pese a ello, la situación se mantiene, por lo que se abrió el segundo expediente de 2024 se dirigió de nuevo al Concello. Se dice que «pese a las actuaciones practicadas por el Concello conocidas con motivo de la tramitación de la investigación de 2022, la realidad es que años después los vecinos vuelven a a quejarse de que la maleza llega en ocasiones a invadir las aceras colindantes y origina no solo riesgo de incendios sino también la presencia de roedores e insectos».

Más de 690 días de espera por una valoración de dependencia

El informe de la Valedora detalla que en 2024 abrió «siete actuaciones de oficio para hacer un seguimiento del cumplimiento de los compromisos para mejorar los tiempos de valoración de la dependencia». Añade que «con la respuesta recibida al cierre del informe conocemos que en los tres primeros meses de 2025 se resolvieron 10.040 procedimientos, frente a 6.635 de 2024, y además se hicieron 6.100 valoraciones por homologación (16.140 valoraciones en total). Sin embargo, los días de espera para la valoración de la discapacidad siguen siendo superiores al previsto en el plazo de tres meses: A Coruña, 422,96; Lugo, 675,06; Ourense, 452,73; Pontevedra, 690,75; Santiago de Compostela, 356,08; Vigo, 426,34; y Ferrol, 444,31, con datos de principios de 2025».