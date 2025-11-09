Poio ya tiene fecha de inicio navideño: la iluminación se enciende el día 29

El Concello de Poio ya tiene fecha para inaugurar la Navidad. Será el sábado, 29 de noviembre, en la Praza do Mosteiro, con música, animación y cuenta atrás para el encendido de las luces. Este año, el acto estará protagonizado por los usuarios de la Asociación Down Pontevedra Xuntos para reconocer y dar visibilidad a todo el trabajo desarrollado por esta entidad para apoyar y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias, entre los que hay vecinos del municipio.

Down Pontevedra Xuntos es una asociación de madres, padres y familiares que trabaja por la inclusión de las personas con el Síndrome de Down. Nació en diciembre de 1991, después de que un grupo de familiares de personas con el Síndrome de Down se uniesen para alcanzar un objetivo común: mejorar la calidad de vida de las personas con el Síndrome de Down y como consecuencia conseguir la participación de estas personas en todos los ámbitos (escolar, familiar, social, laboral…). A lo largo de todos estos años, son muchas las familias de Poio que formaron o forman parte de la entidad.

El alcalde, Ángel Moldes, subraya que para Poio es un orgullo contar con la participación de Xuntos y de su alumnado. «Es de justicia poner en valor toda la labor de las entidades que día tras día trabajan de manera comprometida para mejorar la calidad de vida de tantas personas». En esta línea, reconoce que la experiencia del año pasado con la participación del alumnado de la Asociación Juan XXIII en la inauguración navideña fue una gran experiencia para todos, para los usuarios y también para los vecinos de Poio, que esperan repetir de nuevo el próximo sábado 29.

Con la inauguración navideña en la Praza do Mosteiro, se inaugurarán también las Aldeas de Nadal localizadas por todo el municipio. Estarán ubicadas, un año más, en el entorno de los molinos de Samieira, en el parque de Lourido, en el Atrio de San Salvador, en la Praza da Chousa de Combarro, en el puerto de Raxó, en la Praza da Granxa de Campelo y en el entorno de la Iglesia de San Martiño, mientras que la carpa Poio Mágico se volverá a instalar en A Seca, otro de los puntos centrales de la programación. Todas las actividades se presentarán en los próximos días, aunque el Concello ya adelanta que «será amplia, participativa, itinerante y pensada para todos los públicos, con actuaciones de calidad y propuestas para llenar de vida todas las parroquias».

Al respecto, Moldes subraya que «contar con una programación y una propuesta de navidad tan potente y calidad es fundamental para el desarrollo local. Estas iniciativas permiten fomentar el consumo y el turismo de proximidad, apoyar el comercio y la hostelería, generar empleo temporal y revitalizar el espacio público, al tiempo que se promueve el bienestar y la cohesión social entre nuestros vecinos», señala.