Los pabellones de Carballedo y Tenorio tendrán plantas fotovoltaicas

La Diputación impulsa la transición hacia una gestión energética más sostenible de Cerdedo-Cotobade. El diputado provincial Javier Tourís hizo entrega al alcalde Jorge Cubela el estudio desarrollado por la Oficina de Transformación Comunitaria +Renovables sobre el potencial energético del municipio en el que respeta a las energías renovables.

El estudio destaca «la buena situación en la que se encuentra todo el término municipal en relación al potencial fotovoltaico y de la energía geotérmica y de la eólica, que en Cerdedo-Cotobade se encuentra en rangos muy favorables».

En la reunión, el diputado anunció que se instalará una planta fotovoltaica en el pabellón de Carballedo y otra en el pabellón municipal de Tenorio con batería de almacenamiento y una potencia de 99,99 kWp total, que generará energía renovable destinada a cubrir la demanda del propio ayuntamiento y destinará un mínimo del 10% de esta energía a las personas vulnerables residentes en el entorno de los 2 km (aquellas que sean beneficiarias del Bono Social Eléctrico). La instalación de esta planta será financiada con recursos provinciales a través de +Renovables.