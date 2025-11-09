Marcha contra la ELA de Arcade a Pontevedra
Caminar para concienciar sobre la ELA y recaudar fondos para ayudar a los afectados de esta enfermedad y sus familiares es el objetivo de la marcha que hoy se celebra entre Arcade y Pontevedra a través del Camino de Santiago. Kilómetros contra la ELA es una iniciativa de la Guardia Civil de Pontevedra, en colaboración en esta edición con la Asociación Galega de Afectados pola Esclerose Amiotrófica (Agaela).
