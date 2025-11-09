Luz verde del pleno para licitar las obras de la futura Praza do Toural, en Vilaboa

El pleno extraordinario celebrado la pasada semana dio luz verde al inicio de la licitación de la humanización del contorno del Concello de Vilaboa. Esta actuación, de 987.600 euros financiados con cargo al Plan Extra de la Diputación y la parte que corresponde al Concello del Plan +Provincia, tiene como objetivo dotar a Vilaboa de un núcleo de centralidad en O Toural, creando un ámbito uniforme en el espacio que va desde el entorno de la iglesia y el centro de salud hasta la sede del CRA, transformado también la actual plaza ubicada delante de la Casa Consistorial.

La actuación fue la ganadora del concurso de ideas convocado en 2022 y en la que un jurado, integrado por técnicos y representantes de todos los grupos políticos con representación en la corporación, escogieron el diseño.

Con una pavimentación uniforme en todo el ámbito, vegetación, remodelación del tráfico con zonas de aparcamiento disuasorio y usos peatonales, esta actuación también pone en valor elementos singulares del entorno como cruceros, fuentes e incluso la casa rectoral y su canastro.

«Para mí, como alcalde, conseguir esta transformación que permitirá a Vilaboa dejar atrás la imagen de un municipio apagado, sin identidad urbana clara, es un logro que marcará un punto de inflexión en la historia local», señala César Poza. «Esta intervención es una de las piezas fundamentales de un plan de renovación urbanística que tiene como objetivo recuperar espacios degradados».