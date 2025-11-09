Juan Carlos I entrega la copa de vela con su nombre al Náutico de Sanxenxo

El Real Club Náutico de Sanxenxo acogió en la noche del sábado el acto de cesión de los trofeos logrados por el 'Bribón' y el 'Titia' en el Campeonato del Mundo de 6 Metros disputado el pasado mes de septiembre en Nueva York (Estados Unidos).

Hacia las 20.30 horas Juan Carlos I, en Sanxenxo desde el miércoles, llegaba al club, donde lo esperaban los regatistas de la clase 6 Metros además de Simón Pedro Barceló, copresidente del Grupo Barceló.

Tras la cena, en torno a las 22.30 horas, se celebró el acto de entrega de los trofeos al club.

El rey emérito entrega el trofeo a Isidoro Álvarez, secretario del Real Club Náutico de Sanxenxo / María Muiña

La Copa Rey Juan Carlos al campeón del mundo de 6 metros que ganó el 'Bribón' permanecerá ahora dos años bajo la custodia del Real Club Náutico de Sanxenxo, al igual que el Trofeo Lucie, otorgado a la mejor regatista femenina del Mundial y que ganó Alicia Freire, del 'Titia', que estará en las vitrinas del club pontevedrés hasta el próximo Europeo que se disputará en Ginebra (Suiza) en julio de 2026.

Alicia Freire entregó en primer lugar el trofeo a Sabela Domínguez, vocal de la junta directiva del Náutico. A continuación, la tripulación del 'Bribón', con el rey emérito al frente, entrego la copa que lleva su nombre a Isidoro Álvarez, secretario del Real Club Náutico de Sanxenxo y miembro más veterano de su directiva.