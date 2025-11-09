Un itinerario por las rocas unirá el paseo de Silgar con Punta Vicaño en Sanxenxo

El Concello de Sanxenxo acometerá una importante mejora del litoral de las villas de Sanxenxo y Portonovo con una actuación valorada en 1.799.995 euros que el gobierno local ha presentado al Plan Extra de la Diputación de con el objetivo de financiarla al 50% entre ambas administraciones.

La actuación es doble, por un lado, se crea una senda por las rocas desde el paseo de Silgar hasta el mirador del parque de Punta Vicaño. En segundo lugar, el proyecto incluye la sustitución completa de la deteriorada pasarela de la playa de Baltar y la mejora de su sistema dunar.

El Concello subraya que «Silgar y Baltar son playas únicas por razones diferentes. Silgar es una playa urbana, muy recogida y agradable para pasear durante todo el año. Su importancia en el origen y el crecimiento turístico de Sanxenxo está fuera de cualquier duda. La playa de Baltar es una joya natural, pues se trata del único arenal urbano de la ría de Pontevedra que conserva un sistema dunar. Dos playas urbanas muy distintas pero que se complementan y que, a partir de esta actuación, ganarán atractivo y estarán comunicadas, especialmente, para los miles de vecinos y visitantes que pasean entre el Paseo de Silgar y Rafael Picó».

El proyecto en marcha actúa a lo largo de 1.622 metros divididos en tres zonas: La primera, en rojo en la imagen, es la principal novedad, ya que incluye el paseo sobre las rocas entre Silgar y Punta Vicaño. Son 374 metros y la senda tendrá tres de ancho que transcurre al borde del mar. El gobierno local subraya que «al tratarse de la zona de mayor dificultad (rocas) se instalará una plataforma de composite sobre micropilotes e incluye barandillas de acero, balizas y proyectores de luz»

La zona 2, en azul, es un tramo de 614 metros entre el mirador de Punta Vicaño y el acceso a la playa de Baltar. Ya existe desde hace años entre el parque de la zona, por lo que la intervención es menor. Consiste en la reparación de los puntos deteriorados de la senda que atraviesa el parque y la creación de algún tramo nuevo del vial y acceso a la playa de Baltar.

El tercer tramo, la pasarela de madera de Baltar incluye su total sustitución en 634 metros con balizas y proyectores de luz. Con un importante deterioro, el gobierno local solicitó en su día a Costas del Estado su reparación, pero ahora lo asume el Concello.

También están previstas actuaciones para conservar y facilitar el crecimiento de la duna, como la elevación de la nueva pasarela de madera para evitar que esta impida el crecimiento de la duna, como sí ocurre ahora.

El Concello subraya que «el proyecto es muy respetuoso con el medio, a la vez que humaniza, embellece y mejora la accesibilidad del tramo más transitado del Sendero Azul desde la punta del espigón del puerto deportivo de Sanxenxo a la playa de Caneliñas en Portonovo, que suma ocho kilómetros».