Faladoiro Feminista de Macarena Baena

A xornalista Macarena Baena convidará a reflexionar sobre o binomio violencia machista e medios de comunicación nunha nova quenda dos Faladoiros Feministas organizados ao abeiro da campaña municipal do 25-N que promove a Concellería de Igualdade. A cita é o mércores 12, ás 19.30 horas, no vestíbulo da Casa da Luz.