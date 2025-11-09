La Diputación presenta a los vecinos la reforma del vial de Tomeza

El vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, presentó a vecinos de Tomeza la de mejora de la movilidad peatonal de 2,5 kilómetros de la carretera que atraviesa la parroquia desde O Marco. Con un presupuesto de 1.724.510,78 euros y un plazo de ejecución de diez meses, incluye la renovación del firme, la creación de una senda peatonal de 2,5 metros de ancho y zonas de convivencia entre tráfico rodado y peatonal.