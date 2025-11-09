Concluye la mejora del vial entre Piñeiro y Arcos tras cuatro meses de obra
La Diputación destinó 462.000 euros a la actuación en esta carretera de Cuntis
R. P
Cuntis
El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, visitó ayer Cuntis para comprobar el final de la obra de mejora de la seguridad vial en la EP-8404 entre los núcleos de Piñeiro y Arcos que supuso una inversión de 462.000 euros financiados al 100 % por el organismo provincial. López pudo recorrer un tramo de los 3,4 kilómetros, con una actuación que consistió incluyó la reposición del firme y la mejora de distintos elementos de seguridad. La obra supuso la intervención en un tramo de 3,4 kilómetros, con la reposición del firme, construcción de cunetas de seguridad y reparación de las aceras, así como el cambio de la señalización tras cuatro meses de trabajos.
