Concluye la mejora del vial entre Piñeiro y Arcos tras cuatro meses de obra

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, visitó ayer Cuntis para comprobar el final de la obra de mejora de la seguridad vial en la EP-8404 entre los núcleos de Piñeiro y Arcos que supuso una inversión de 462.000 euros financiados al 100 % por el organismo provincial. López pudo recorrer un tramo de los 3,4 kilómetros, con una actuación que consistió incluyó la reposición del firme y la mejora de distintos elementos de seguridad. La obra supuso la intervención en un tramo de 3,4 kilómetros, con la reposición del firme, construcción de cunetas de seguridad y reparación de las aceras, así como el cambio de la señalización tras cuatro meses de trabajos.