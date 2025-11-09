Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asfaltan un tramo de Conde de Bugallal afectado por las obras eléctricas

REDACCIÓN

Pontevedra

Con las obras de soterramiento de la línea eléctrica entre Mourente y Ponte Sampaio aún en ejecución, el Concello anunció ayer obras de asfaltado en tramos que quedaron muy afectados por las zanjas. Así, a partir de mañana lunes se abordan la reposición de la capa de rodadura de la calle Conde de Bugallal, en el tramo comprendido entre Otero Pedrayo y cruce de O Marco.

Esta actuación obliga a cortar un carril en ese punto. La Policía Local cerrará el de salida de la ciudad, pero la medida no afecta a la glorieta del cruce de O Marco, «por lo que sí se podrá entrar a la ciudad por esta zona», según el Concello. Sin embargo, la salida estará afectada, por lo que los vehículos procedentes de las calles Otero Pedrayo y Conde de Bugallal tendrán que salir de la ciudad por la avenida de Josefina Arruti hacia el nudo de O Pino.

