Asfaltan un tramo de Conde de Bugallal afectado por las obras eléctricas

Con las obras de soterramiento de la línea eléctrica entre Mourente y Ponte Sampaio aún en ejecución, el Concello anunció ayer obras de asfaltado en tramos que quedaron muy afectados por las zanjas. Así, a partir de mañana lunes se abordan la reposición de la capa de rodadura de la calle Conde de Bugallal, en el tramo comprendido entre Otero Pedrayo y cruce de O Marco.

Esta actuación obliga a cortar un carril en ese punto. La Policía Local cerrará el de salida de la ciudad, pero la medida no afecta a la glorieta del cruce de O Marco, «por lo que sí se podrá entrar a la ciudad por esta zona», según el Concello. Sin embargo, la salida estará afectada, por lo que los vehículos procedentes de las calles Otero Pedrayo y Conde de Bugallal tendrán que salir de la ciudad por la avenida de Josefina Arruti hacia el nudo de O Pino.