Aprobadas las ayudas a comunidades de agua
La Diputación aprobó la concesión de las ayudas +Novaqua 2025, que destinarán este año 340.000 euros a la regularización de las traídas vecinales en 30 ayuntamientos. El presidente Luis López explicó que se benefician de esta línea de ayudas 69 comunidades de aguas de la provincia que recibirán hasta 6.000 euros.
- Condenado un supermercado de Pontevedra por vaciar la taquilla de una trabajadora mientras estaba de baja
- El fallecido en aguas de Loira es un vecino de Moledo de 68 años al que su familia echó en falta
- Huelga hoy en el sector de la construcción
- Ence plantea 39 prejubilaciones y bajas incentivadas en su planta de Pontevedra
- Nueva fuga con conducción temeraria en Poio
- La vivienda en Sanxenxo casi duplica a la ciudad y es diez veces más cara que en Campo Lameiro
- La pleamar invade la PO-11 y «atasca» todavía más la continuidad de su paseo
- Muere «Pepín» Odriozola, el héroe que hizo soñar al Pontevedra