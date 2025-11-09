Aprobadas las ayudas a comunidades de agua

La Diputación aprobó la concesión de las ayudas +Novaqua 2025, que destinarán este año 340.000 euros a la regularización de las traídas vecinales en 30 ayuntamientos. El presidente Luis López explicó que se benefician de esta línea de ayudas 69 comunidades de aguas de la provincia que recibirán hasta 6.000 euros.