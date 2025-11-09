Allegue confía en ejecutar en 2026 la nueva senda de un kilómetro en la PO-313

La Xunta someterá mañana lunes a información pública el proyecto de la nueva senda peatonal y ciclista en la carretera PO-313, entre O Cadro y Cadrelo, en Marín, que supondrá una inversión de cerca de 700.000 euros. La conselleira de Vivenda Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, junto con el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, y la alcaldesa, María Ramallo, dio cuenta ayer de este nuevo itinerario que se enmarca en el Plan de Sendas de Galicia.

Allegue explicó que el Diario Oficial de Galicia recogerá mañana el anuncio con el que se inicia este trámite de información pública con el fin de tener aprobado el proyecto de manera definitiva a principios de 2026 y licitar después las obras. Se trata de una senda que tendrá una longitud de casi un kilómetro y dará continuidad a las sendas ya ejecutadas en esta carretera PO-313, desde Coirados y Pardavila hasta O Cadro, donde ahora se continúa.

María Martínez Allegue indicó que esta senda se sumará a los anteriores cinco kilómetros de senda continua en esta carretera, «permitiendo que los vecinos puedan desplazarse paseando desde el núcleo urbano de Marín hasta Cadrelo», según la Xunta. El presupuesto global movilizado será de un total de dos millones de euros.

Recordó que la Xunta también ha actuado en la PO-551, que une Marín y Bueu por la costa, con los tramos ejecutados entre Vilaseca y Lapamán, o Bagüín y Seixo. Apuntó que este tipo de actuaciones se impulsan al amparo del Plan de sendas de Galicia,» que la Xunta está extendiendo por toda la comunidad para fomentar la movilidad sostenible».