Actividades no Museo arredor de José Ruibal

O Museo de Pontevedra afonda este outono na figura de José Ruibal, nacido hai cen anos en Xeve. Á exposición sobre o escritor aberta no Edificio Sarmiento do Museo de Pontevedra únese un seminario os días 11 e 13 con conferencias e un espectáculo poético e teatral.

