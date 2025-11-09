La actividad en el nuevo Fogar do Maior de Caldas se inicia mañana

Caldas de Reis inauguró ayer el nuevo Fogar do Maior, cuya actividad comienza mañana lunes. La de ayer fue una jornada de puertas abiertas para que vecinos y usuarios pudieran conocer las nuevas dependencias, situadas en el Camino Sardanela. El inmueble, de más de 800 metros cuadrados de superficie, cuenta con varias aulas multidisciplinares, además de aseos y un salón social, que estará la disposición de las personas mayores, de lunes a domingo, durante el horario de apertura del local.

«Será un lugar donde los vecinos que asistan siempre estarán acompañados», garantizó el alcalde, Jacobo Pérez, que subraya que la apertura del Fogar do Maior «hace realidad uno de los proyectos prioritarios del gobierno local caldense, en un lugar muy céntrico y que cuenta con plazas de estacionamiento próximo».

Una encuesta realizadas por la Concejalía de Benestar Social e Maiores para conocer sus necesidades, inquietudes y demandas «indica el elevado nivel de satisfacción de la población de la tercera edad con la programación y el servicio que se realiza desde este departamento, con más de un 97% de respuestas satisfactorias con respecto a este servicio. Para nosotros este dato es muy importante, porque corrobora el interés por este sector de la población en participar en actividades que ayudan a mejorar su estado físico y anímico, al tiempo que sirve como revulsivo contra el aislamiento social y fomenta las relaciones de amistad», apunta el alcalde de Caldas de Reis.

En el apartado de sugerencias, varios usuarios coinciden en proponer la eliminación de barreras arquitectónicas, así como en incrementar los servicios de proximidad. Otra petición tiene que ver con el aumento de actividades culturales y lúdicas y de espacios para compartir con las nuevas generaciones.