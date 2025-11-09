Más de 800 personas en la marcha contra la ELA entre Arcade y Pontevedra
Está organizada por la Guardia Civil de Pontevedra y la Asociación Galega de Afectados pola Esclerose Amiotrófica (Agaela)
N. D.
Mas de 800 personas se han unido a la marcha popular contra la ELA organizada por la Guardia Civil de Pontevedra y la Asociación Galega de Afectados pola Esclerose Amiotrófica (Agaela). Se celebra esta mañana desde las 10.00 horas, con salida en el puerto de Arcade, en Soutomaior, y final en la plaza de la Peregrina de Pontevedra.
El objetivo es concienciar sobre la ELA y recaudar fondos para ayudar a los afectados de esta enfermedad y sus familiares y discurre por el Camiño Portugués en parajes tan espectaculares como el puente medieval de Ponte Sampaio
En total son 14 kilómetros y los participantes reciben una camiseta y una bolsa conmemorativa, con derecho a varios puntos de avituallamiento y al traslado en autocar hasta la salida en Arcade desde Pontevedra.
La Guardia Civil explica que "Kilómetros contra la ELA" es una iniciativa "que nace con la finalidad de ser dedicada cada año a una causa solidaria recorriendo trayectos del Camino de Santiago".
Añlade que "en la primera edición se ha optado por uno de los tramos más atractivos del Camino, que todos los años recorren miles de peregrinos con el aliciente de que hay una primera parte por la senda litoral desde la playa de Arcade hasta el puente medieval de Ponte Sampaio".
