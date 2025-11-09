Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Unos 800 palistas compiten en las aguas de Marín

La Semana Abanca despidió su programación con el desarrollo del trofeo Ence que acogió a cientos de deportistas de más de una decena de clubes

Una de las embarcaciones que remó ayer.

Una de las embarcaciones que remó ayer. / Rafa Vázquez

Hugo de Dios

Marín

Marín se volvió a convertir un año más en el templo de los deportes náuticos poniendo el broche final a la Semana Abanca con la celebración del trofeo Ence-Villa de Marín durante la jornada de ayer.

Por la mañana, fue el turno de los piragüistas, cuya competición dio el pistoletazo de salida a las 10.00 horas en la pista alcalde Antonio Blanco, que contempló la conclusión de las pruebas pasadas las 13.00, para la posterior entrega de premios a las diferentes categorías. La mañana se cerró con la participación de cerca de dos centenas de deportistas de los cuatro clubes: Cidade de Lugo, Breogán do Grove, Verducido Pontevedra y Boiro Rías Baixas.

Las curiosas embarcaciones que utilizan en el trofeo Ence-Villa de Marín. | Rafa Vázquez

Las curiosas embarcaciones que utilizan en el trofeo Ence-Villa de Marín. / Rafa Vázquez

Las mangas contaron con una longitud de doscientos metros y fueron dirigidas por José María Pazos.

Tras el almuerzo, sería el momento de que los remeros saltasen al agua a la vera de la Escuela Naval Militar de Marín. Con cerca del triple de deportistas, participaron quince clubes de las provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra.

Las mangas fueron de 500 metros para los integrantes de categoría alevín, mientras que ascendían hasta los 2.000 para los juveniles. Los infantiles remaron 1.000 metros y los cadetes lo hicieron durante un kilómetro y medio.

Los clubes con mayor representación fueron Cabo de Cruz y Samertolameu, compitiendo en ocho categorías, seguidos de Chapela y Tirán, que contaron con presencia en siete.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents