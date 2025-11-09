Unos 800 palistas compiten en las aguas de Marín

Marín se volvió a convertir un año más en el templo de los deportes náuticos poniendo el broche final a la Semana Abanca con la celebración del trofeo Ence-Villa de Marín durante la jornada de ayer.

Por la mañana, fue el turno de los piragüistas, cuya competición dio el pistoletazo de salida a las 10.00 horas en la pista alcalde Antonio Blanco, que contempló la conclusión de las pruebas pasadas las 13.00, para la posterior entrega de premios a las diferentes categorías. La mañana se cerró con la participación de cerca de dos centenas de deportistas de los cuatro clubes: Cidade de Lugo, Breogán do Grove, Verducido Pontevedra y Boiro Rías Baixas.

Las curiosas embarcaciones que utilizan en el trofeo Ence-Villa de Marín. / Rafa Vázquez

Las mangas contaron con una longitud de doscientos metros y fueron dirigidas por José María Pazos.

Tras el almuerzo, sería el momento de que los remeros saltasen al agua a la vera de la Escuela Naval Militar de Marín. Con cerca del triple de deportistas, participaron quince clubes de las provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra.

Las mangas fueron de 500 metros para los integrantes de categoría alevín, mientras que ascendían hasta los 2.000 para los juveniles. Los infantiles remaron 1.000 metros y los cadetes lo hicieron durante un kilómetro y medio.

Los clubes con mayor representación fueron Cabo de Cruz y Samertolameu, compitiendo en ocho categorías, seguidos de Chapela y Tirán, que contaron con presencia en siete.