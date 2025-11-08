Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vilaboa organiza o seu Mercadiño de Nadal

Vilaboa organiza a quinta edición do seu Mercadiño de Nadal que nesta ocasión estará instalado en Figueirido, nas inmediacións do novo parque e da Casa da Cultura. Haberá seis casetas e xa está aberto o prazo para que se inscriban quenes desexen participar.

