Vaipolorío abre en Ponte do Couto un nuevo tramo de la senda de Os Gafos

Año y medio después de la desaparición del asentamiento chabolista de Ponte do Couto, en la calle Otero Pedrayo, voluntarios de la asociación Vaipolorio convirtieron este sábado en practicable el sendero por el río de Os Gafos en ese lugar, de modo que ahora es posible transitar a pie a orillas del río desde Otero Pedrayo hasta la avenida Josefina Arruti. Son unos 150 metros de recorrido que el colectivo desbrozó y limpió en un recorrido de metro y medio de ancho aproximadamente. «Por todo esto invitamos a todos los vecinos a caminar y descubrir este espacio de dominio público», explica Vaipolorío, que solicita ahora al Concello que retire los árboles caídos sobre el lecho del río y mejore la red de saneamiento que discurre por la zona.

Trabajos de limpieza y desbroce en la mañana de ayer. | Rafa Vázquez

En sus trabajos de limpieza, los voluntarios retiraron bastantes restos de la chatarra que aún se acumula en la zona, vestigios de las chabolas que el propietario de la parcela logró desalojar en marzo de 2024. «Ahora queremos que la gente lo utilice y, sobre todo, que cruce por el puente de O Couto, ya que cuando más se use, mejor se podrá mantener y conservar, ya que hasta ahora era un lugar oscuro y maltratado», insiste la asociación. Ahora ya es transitable, en la zona trasera de la Estación de Autobuses y el próximo objetivo de Vaipolorío es señalizar el tramo para recordar que sirve de enlace entre el paseo fluvial urbano y el rural que atraviesa Tomeza. La agrupación subraya que hay constancia fotográfica de Ponte do Couto desde principios del siglo XX, que forma parte de la calzada romana XIX (que unía Brácara Augusta con Lucus Augusti), que en este enclave apareció una columna dedicada a Máximo y Maximino, dos emperadores tardorromanos que impulsaron mejoras y reformas en el trazado de la vía XIX, lo que puede ser un indicador de que el puente sería romano.