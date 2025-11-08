Los trabajadores de Paradores se movilizan
Las plantillas de los Paradores de Pontevedra se concentraron ayer frente a las puertas de sus centros de trabajo en toda la provincia para denunciar y visibilizar la situación de abandono institucional y empresarial que arrastran desde hace más de cuatro años. Los empleados y empleadas reclaman un convenio justo que favorezca sus condiciones laborales, la conciliación familiar y que mejore sus salarios.
