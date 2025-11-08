Sanxenxo cerró el mes de octubre con 459 parados y una tasa de desempleo del 5,7%

Sanxenxo cerró el pasado mes de octubre con 459 parados, un dato que supone 83 menos que el mismo mes de 2024 y 115 menos, que en 2023, según destacó ayer el Concello. La tasa de desempleo es del 5,7%, «un buen dato en plena temporada baja. Estamos muy contentos con estos datos y trabajamos para seguir poniendo las mejores condiciones para la generación de empleo y riqueza para las familias de nuestro municipio», asegura Telmo Martín, alcalde de Sanxenxo.

Otro indicador de la actividad económica del municipio es el parking Nauta Sanxenxo que el pasado mes de octubre registró una facturación de 34.846 euros, un 20,4% más que en octubre de 2024. El dato supone también la mejor cifra del décimo mes del año desde su apertura, pese a que en octubre ya estaban funcionando las dos horas gratis para vecinos con vehículos censados en Sanxenxo. La estancia media por vehículo fue de una hora y por el parking público pasaron 9.387 coches. Ubicado en la entrada del puerto deportivo, el parking tiene 584 plazas: 206 plazas en la planta pública interior; 178 en el parking privado que existe en el mismo recinto; y otras 200 en el aparcamiento en superficie en la Praza do Mar.