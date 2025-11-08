San Martiño: tres días para celebrar, xogar e compartir a tradición
REDACCIÓN
Poio
A praza da Capela de San Martiño, en San Xoán de Poio, converterase do 9 ao 11 de novembro no corazón da Festa de San Martiño, organizada pola Asociación Gaiteiro Manuel Villanueva. Música local, gastronomía tradicional, actividades para todas as idades conforman unha programación gratuíta.
O domingo as Olimpíadas de Outono abrirán a festa. Ás 10.00 horas comezan os xogos tradicionais. O luns 10 celebrarase a tradicional castañada, con castañas asadas e viño do país, que reviven o espírito máis acolledor do outono. A actividade comezará ás 20.00 horas.
O martes 11, día grande de San Martiño, a misa solemne, ás 12.00 horasas e cantada pola Coral Virxe de Fátima, estará seguida da sesión vermú con degustación de petiscos.
