El Puerto de Marín reducirá sus emisiones con el primer plan para suministrar electricidad a los barcos

El Puerto de Marín protagoniza desde hace varios años un plan de reducción de su impacto ambiental con la aplicación de energías limpias en sus procesos. Placas fotovoltaicas, electricidad verde y energías renovables son algunas de las medidas introducidas en este proceso. Pero ahora, la Autoridad Portuaria da un paso fundamental y pionero en este objetivo: su primer proyecto para abastecer de energía eléctrica a los buques mercantes desde los muelles del Puerto, lo que permitirá a los barcos tener apagados sus motores de combustión, lo que contribuye a mitigar el ruido y las emisiones de gases a la atmósfera.

Este primer proyecto ya está en marcha para los muelles Adolfo Reboredo, donde se localiza la terminal de contenedores. Para ello, se ha encargado ya el diseño de una «instalación de suministro eléctrico a buques denominada OPS por las siglas en inglés ‘Onshore Power Supply’ que consistirá básicamente en conectar los buques a la red eléctrica terrestre durante su estancia en puerto, de forma que los motores auxiliares que utilizan actualmente para abastecerse (a propósito de mantener el funcionamiento de sus sistemas de refrigeración, iluminación, equipos de emergencia, etc.) puedan mantenerse apagados durante la carga y descarga de mercancías y de este modo reducir las emisiones contaminantes».

Se detalla que «la energía eléctrica es indispensable para el funcionamiento de los buques en puerto, por lo que la tecnología que los electrifica adquiere un papel muy importante». El sistema OPS «engloba la alimentación eléctrica a buques desde tierra tanto en baja tensión (400 V /440 V / 480 V) como en alta tensión (6,6 kV / 11 kV). Para que la electricidad pueda ser suministrada desde el puerto al buque atracado, este sistema exige que exista una conexión entre el barco y el muelle, conexión que además debe requerir unas características determinadas de tensión, potencia y frecuencia, adecuadas para los diferentes buques que quieran conectarse. El sistema también deberá estar dotado de una conexión con la red de distribución eléctrica, u otro sistema alternativo, mediante uniones que permitan abastecer a los buques de sus necesidades energéticas durante el tiempo de atraque, sin que tengan que utilizar sus motores auxiliares. Todo ello de cara a cumplir la Ley Europea del Clima, que ha otorgado carácter vinculante al objetivo de neutralidad climática, y ha establecido un ambicioso objetivo intermedio de reducción de las emisiones del 55% en 2030 con respecto a 1990».

Esquema del modelo previsto en los muelles Adolfo Reboredo. | FdV

Estas obras estarán financiadas mediante fondos europeos Feder4 y la «Autoridad Portuaria de Marín ya ha tramitado una solicitud de suministro de 2 000 kW a la compañía distribuidora Unión Fenosa Distribución Electricidad, S.A. (UFD) y dispone de proyecto para la ejecución de un nuevo Centro de Seccionamiento y nuevo Centro de Protección y Medida, este último, a ubicar en el propio muelle de portacontenedores».

La solución elegida partirá de ese Centro de Protección y Medida y «será necesario ejecutar la canalización entre esta instalación y la subestación OPS, la propia subestación OPS, las canalizaciones entre esta última y las cajas de tomas a ejecutar en el borde del muelle. En la zona existen instalaciones enterradas (instalaciones de saneamiento, abastecimiento, electricidad de MT, electricidad de BT y comunicaciones) que interferirán con la instalación de la nueva infraestructura proyectada».

El estudio indica que el tiempo medio de estancia en puerto, considerando los últimos tres años es de 23 horas, una media que no hace obligatoria la instalación de esta infraestructura en Marín, pero «la Autoridad Portuaria sí se plantea la construcción de las instalaciones necesarias para poder suministrar energía eléctrica a los buques portacontenedores atracados en el puerto de Marín, considerando la posibilidad de dar suministro a dos buques a la vez»

Se estima que sería necesaria una potencia total para todo el recinto de 5.000 KVAS, superior a los 2.000 que puede suministrar la compañía distribuidora, por lo que «se debe disponer de una segunda alimentación, la cual podría venir desde las plantas fotovoltaicas que se instalen en el puerto, completadas con baterías para la acumulación de la energía».

Reducir «contaminantes peligrosos para la salud»

El proyecto señala que «el tráfico marítimo constituye una fuente especialmente importante de contaminación atmosférica, lo que supone una amenaza para la salud pública y el medio ambiente en las zonas costeras y ciudades portuarias. Además de CO2, los buques emiten elevados niveles de óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y material particulado, contaminantes altamente peligrosos para la salud humana». Para reducir este impacto, uno de los medios es suministrar energía eléctrica de origen renovable a los buques desde tierra.

La Autoridad Portuaria apuesta así por la electrificación, que permitirá que «los buques pueden apagar sus motores auxiliares durante su estancia en puerto y, por tanto, eliminar el ruido y las emisiones de gases contaminantes asociadas durante las operaciones de carga, descarga y estacionamiento». Apunta que «si bien es cierto que durante esta fase la cantidad de emisiones que se producen es menor que durante la fase de tráfico marítimo en sí mismo, en este caso los contaminantes que se emiten afectan directamente a la calidad del aire de los núcleos de población cercanos al puerto, así como del puerto mismo».

Añade que «las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por los buques atracados son relativamente bajas, pero lo que realmente supone un riesgo para la salud de la población que reside en áreas próximas a los puertos son las emisiones de otros elementos contaminantes».