El primer día de huelga en Ence paraliza la factoría y la empresa dice que «perjudicará a todos»

Los trabajadores de la fábrica de Ence en Lourizán secundaron este sábado la primera de las doce jornadas de huelga en protesta por el anuncio de despido de 39 operarios de esta planta. Ante un amplio despliegue policial, los trabajadores realizaron piquete a las seis de la mañana pero no se produjeron incidentes dado el mayoritario apoyo de la plantilla a la huelga, según explicó el comité de empresa.

Por su parte, la empresa ha mostrado su disconformidad con este paro y afirma que «perjudicará a todos», tanto a la compañía como a los trabajadores ya que restará fondos para las bajas incentivadas y prejubilaciones que anunció Ence en este proceso de despido colectivo.

«Solo podemos responder con toda nuestra fuerza y unidad ante esta amenaza directa de despido colectivo», señalaban el día antes los miembros del comité, formado por representantes de Comisiones Obreras, CIG y UGT.

Esta situación, según han confirmado el presidente y el secretario del comité, Santiago Cerqueiro y Omar Vázquez, ha provocado una «guerra total abierta» entre la empresa y sus trabajadores, que acusan a la dirección de la compañía de «mentiras y compromisos incumplidos».

En el complejo industrial situado junto a la ría de Pontevedra permanecen en su puesto de trabajo únicamente los servicios mínimos establecidos, que el comité cifró en una quincena de personas.

La convocatoria de huelga, aprobada por amplia mayoría en asamblea, afecta tanto a la fábrica de Ence en Pontevedra como al resto de centros productivos de la compañía y a las industrias auxiliares que dependen directamente de la fábrica de celulosa. Los paros de 24 horas continuarán en Pontevedra los próximos días 12, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29 y 30 de noviembre.

Por su parte, la compañía señalaba que lamenta la «intransigencia del comité de empresa de la biofábrica de Pontevedra y la decisión de mantener una huelga que, lejos de solucionar los problemas, perjudicará a todos».

Al respecto, sostiene que «la huelga impactará notablemente en los resultados de la compañía reduciendo los recursos disponibles para afrontar las salidas» planteadas en su «Plan de Eficiencia y Competitividad que se implementará en el periodo 2025-2027 apoyado en dos pilares: por un lado, la implementación de soluciones de Inteligencia Artificial y reingeniería y automatización de procesos y, por otro, la racionalización de sus procesos operativos», según detalló Ence en un comunicado.

Sostiene que «implicará una reducción ordenada de su estructura de personal en el marco de un procedimiento de despido colectivo ya iniciado». En el caso de la planta de Pontevedra la salida de los 39 trabajadores se acometerían a lo largo de 2026 y 2027 y «estas amortizaciones de puestos exigen llevar a cabo inversiones previas que permitan automatizar tareas o mejorar los procesos actuales».